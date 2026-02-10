Desde la Cámara de Comercio de Ocaña denuncian suplantación de sus empleados

Ocaña

A través de un comunicado a la opinión pública, la Cámara de Comercio de Ocaña dio a conocer que personas inescrupulosas están haciéndose pasar por empleados de esta entidad, al parecer, con el objetivo de actualizar base de datos.

El modus operandi que estarían usando estas personas sería a través de llamadas telefónicas.

“Es importante aclarar que la Cámara de Comercio de Ocaña no utiliza estos medios y, así mismo, ningún funcionario realiza la labor antes mencionada”, expresan en el escrito, argumentando además que “toda gestión oficial se realiza exclusivamente a través de nuestros canales institucionales autorizados, de manera presencial en nuestras instalaciones o por medios oficiales debidamente identificados”.

Tras lo anterior, piden a la comunidad en general “no suministrar información, no realizar pagos y reportar cualquier intento de suplantación a través de nuestros canales oficiales”.

La Cámara de Comercio de Ocaña expresó además que " ya ha instaurado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de que estos hechos sean investigados y se adopten las medidas legales pertinentes".