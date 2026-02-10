Continúan llegando familias desplazadas del Catatumbo a Ocaña

Desplazados del Catatumbo llegando al municipio de Ocaña. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Ocaña

Después del bombardeo a campamentos del ELN por parte del Ejército Nacional y las acciones terroristas de esta organización armada ilegal contra la fuerza pública, las familias campesinas siguen saliendo desplazadas de sus tierras y llegando al casco urbano de Ocaña.

De acuerdo con los datos entregados por la Personería y la Defensoría Regional del Pueblo, campesinos de las veredas Angalia, San Martín, Filogringo y La 77 han llegado a Ocaña durante los últimos días, por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

Más información Familiares de colombianos presos en Venezuela siguen pidiendo amnistía para sus seres queridos

Son al menos 40 núcleos familiares que han llegado al municipio. Sin embargo, la alerta está por la posible llegada de más familias desplazadas.

Tras lo anterior, se convocó a un Comité de Justicia Transicional extraordinario, para garantizar la atención humanitaria a las víctimas que lleguen al municipio.

Así mismo se conoció que se habilitó el Centro Vida para brindar refugio a estas personas y se contempla la posibilidad de volver a habilitar el coliseo cubierto Argelino Durán Quintero, sin siguen llegando más familias.

Las alertas están activadas en el Ministerio Público, ante la posibilidad de nuevos bombardeos en la zona y las respuestas que ha tenido el ELN contra la fuerza pública, después de las acciones militares contra sus campamentos.

Recordemos que a Ocaña, durante la última semana de diciembre del 2025, llegaron más de 120 núcleos familiares desplazados, por los fuertes combates que se presentaron en zona rural de El Tarra y Tibú.