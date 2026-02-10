Declaran improcedente tutela que buscaba “defender” el río Lebrija en Santander

Bucaramanga

El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga declaró improcedente una acción con la cual se pretendía que se declarara el río Lebrija como sujeto de derechos.

En un fallo de primera instancia, el juez desestimó las pretensiones de Cesar Augusto Tamayo, representante legal de la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz, Anfap.

El accionante afirmaba que “el río Lebrija y sus afluentes han sido objeto de contaminación ambiental persistente por vertimientos industriales, inadecuada gestión de residuos, alteración del cauce, mortandad de especies acuáticas y daño a la calidad del agua”.

Además, aseguraba que las autoridades demandadas han omitido adoptar medidas eficaces y coordinadas para proteger y restaurar el río Lebrija y sus afluentes, pese a existir señales claras de deterioro ambiental y reclamos comunitarios, y que la contaminación amenaza de forma real e inminente los derechos fundamentales a la vida y a la salud.

En el fallo de la primera instancia se declara improcedente la acción de tutela instaurada por César Augusto Tamayo contra las alcaldías de 15 municipios de Santander, varias empresas de servicios públicos y las corporaciones autónomas regionales.

El juzgado expresó que no accedía a la solicitud de vinculación del Juzgado Quince Administrativo Oral. El fallo puede ser impugnado ante el Tribunal Administrativo de Santander.