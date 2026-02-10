Datos de colombiana víctima de Epstein quedaron expuestos en documentos revelados por Gobierno Trump

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En medio de las críticas que han surgido sobre el ocultamiento de nombres y datos claves que permitirían identificar nuevos involucrados en el escándalo del pedófilo Jeffrey Epstein, 6AM-W verificó los archivos revelados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en los cuales se hace mención a posibles vínculos de Epstein con Colombia, y descubrió que datos personales de una víctima colombiana quedaron expuestos, dejándola vulnerable y revictimizándola.

Caso Epstein 1 Ampliar

El caso está relacionado con una mujer que hoy habita en Bogotá y que habría sido víctima de Epstein en la primera década del 2000 cuando ella estudiaba en una de las escuelas secundarias ubicadas en la Florida, donde habría sido reclutada por un caso de “prostitución infantil”, según indican los documentos de la justicia norteamericana.

Caso Epstein 2 Ampliar

Como ocurre con la mayoría de los documentos que se han revelado, muchos datos aparecen tachados con largas rayas negras, sin embargo, en las comunicaciones que fueron publicadas en el portal del DOJ en el caso de esta víctima colombiana, se ven claramente datos de identificación y ubicación de la joven, así como datos de las universidades donde ha estudiado.

Así mismo, queda en evidencia que a la joven la buscaron en 2008 cuando se llevó el primer caso contra Epstein y luego en 2020 cuando, ya muerto el millonario, se retomaron algunos de los casos pendientes.

Caso Epstein 3 Ampliar

Presentamos el documento con la información difuminada, cosa que las autoridades de los EEUU no hicieron.

Escuche la noticia completa aquí:

