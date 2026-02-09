Víctima de Jeffrey Epstein narró cómo llegó a mansión del multimillonario y detalles de su encuentro
En Dos puntos de Caracol Radio estuvo Marina Lacerda, víctima de Jeffrey Epstein, quien tras años de silencio decide revelar cómo fue su primer encuentro en la mansión.
Víctima de Jeffrey Epstein narró cómo llegó a mansión del multimillonario y detalles de su encuentro
30:37
Marina Lacerda, relató en Dos Puntos de Caracol Radio, como terminó siendo una de las víctimas menores de edad de Jeffrey Epstein. La mujer, de origen brasileño, aseguró que conoció al financista cuando tenía 14 años y que fue abusada durante aproximadamente tres años, hasta cumplir los 17. En los expedientes judiciales, figura como la víctima menor número uno del caso Epstein.
Marina describió con detalle cómo fue contactada, cómo llegó por primera vez a la mansión de Epstein en Manhattan y el mecanismo de abuso que, según su testimonio, operaba de forma sistemática.
“Me dijeron que era solo un masaje”: marina Lacerda
Según su relato, Marina atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad familiar y económica. Había denunciado abusos dentro de su propio hogar y trabajaba desde muy joven para ayudar a su madre.
En ese contexto, una persona conocida en la comunidad brasileña de Nueva York le habló de un hombre “rico y poderoso” que pagaba por masajes.
“Me dijeron que era solo un masaje normal, nada sexual”, explicó. Tenía 14 años cuando aceptó la propuesta.
La llegada a la mansión de Epstein
Marina recordó con precisión su primera impresión al llegar a la residencia de Epstein.
“Para una niña de 14 años que venía de Queens, ver esas puertas enormes de madera era impresionante”, relató. Una mujer las recibió en la entrada y las condujo por varias habitaciones hasta llegar a un espacio privado.
En una de las salas, observó numerosas fotografías de Epstein junto a figuras públicas de alto perfil, entre ellas Bill Clinton, el príncipe Andrew y Donald Trump, según su testimonio.
Cómo era el interior de la sala de masajes
La víctima describió la habitación donde ocurrió el primer abuso: una mesa de masajes, iluminación tenue y paredes con imágenes de cuerpos desnudos y pinturas abstractas.
“Él fue amable al principio. Me saludó, me preguntó sobre mi vida. Yo pensé que si le contaba lo que había vivido, me ayudaría”, contó.
Sin embargo, el encuentro cambió rápidamente cuando Epstein comenzó a realizar actos sexuales que no habían sido mencionados previamente.
Marina afirmó que se mostró incómoda y en shock. La joven que la había llevado reaccionó de forma agresiva, y Epstein intervino con una frase que quedó grabada en su memoria:
“No te preocupes, ahora no está cómoda, pero se va a acostumbrar. Yo tengo tiempo”.
Al finalizar el encuentro, le entregaron 300 dólares y le advirtieron que Epstein volvería a llamarla.
Abusos sistemáticos de Epstein
Aunque inicialmente se negó a regresar, Marina explicó que su situación personal ,conflictos familiares, falta de apoyo y necesidad económica, facilitó que volviera a la mansión semanas después.
“Fue muy lento. No fue algo inmediato. Así es como te atrapan”, dijo.
Con el tiempo, aseguró que Epstein comenzó a utilizarla como ejemplo frente a otras menores, indicándoles cómo debían comportarse para ser “una buena chica”.
Frecuencia y presencia de otras menores
Según su testimonio, acudía a la residencia dos o tres veces por semana. Aseguró que nunca estaba sola: “Siempre había otras chicas entrando y saliendo”.
En ocasiones, afirmó, había hasta seis menores al mismo tiempo participando en encuentros sexuales con Epstein.
Marina declaró que Epstein no utilizaba preservativos y que al menos dos víctimas quedaron embarazadas. Según su relato, en uno de los casos se realizó un aborto pagado por el propio Epstein.
El rol de Ghislaine Maxwell
La entrevistada afirmó haber tenido un encuentro directo con Ghislaine Maxwell, aunque dijo no recordar todos los detalles debido al trauma. Sin embargo, señaló que otras sobrevivientes le confirmaron que Maxwell tenía un rol activo en el reclutamiento y control de las menores, especialmente de aquellas que asistían a escuelas.
El vínculo terminó cuando Marina tenía 17 años. Según su relato, Epstein le dijo que ya no era lo suficientemente joven para él. “Cuando dejé de ser joven, dejó de interesarse” afirmó.
“No fue algo abrupto. Simplemente dejó de buscarme”, explicó.