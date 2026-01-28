6AM W6AM W

Programas

Andrea Sterling, víctima de Epstein: “El silencio siempre protege al sistema y no a las víctimas”

Andrea Sterling, colombiana víctima de Jeffrey Epstein, decidió romper el silencio tras 20 años al ver su caso en televisión.

Andrea Sterling, víctima de Epstein: “El silencio siempre protege al sistema y no a las víctimas”

Andrea Sterling, víctima de Epstein: “El silencio siempre protege al sistema y no a las víctimas”

18:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jeffrey Epstein. Foto: (Photo by Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis via Getty Images)

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad