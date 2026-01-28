Andrea Sterling, víctima de Epstein: “El silencio siempre protege al sistema y no a las víctimas”
Andrea Sterling, colombiana víctima de Jeffrey Epstein, decidió romper el silencio tras 20 años al ver su caso en televisión.
18:09
Jeffrey Epstein. Foto: (Photo by Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis via Getty Images)
Noticia en desarrollo