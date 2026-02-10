Daniel Coronell gana Premio al Mérito Periodístico CPB Guillermo Cano

Daniel Coronell habla sobre las acusaciones de Álvaro Uribe sobre su relación con la mafia. Foto: Colprensa( Thot )

Este lunes 9 de febrero se conocieron los nombres de los ganadores de la edición número 44 del Premio Nacional de Periodismo, CPB (Círculo de Periodistas de Bogotá). Allí, el periodista Daniel Coronell recibió el Premio al Mérito Periodístico CPB Guillermo Cano.

Se trata del premio más emblemático que entrega el CPB en cada edición, otorgado este año, en la gala celebrada en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, a Daniel Coronell, por su trayectoria y su aporte a la defensa de la verdad y la libertad de expresión.

En su discurso al recibir la distinción, Daniel Coronell aseguró: “Debemos hacer lo correcto siempre, aunque no sea popular”.

Este reconocimiento se suma a otros que ha recibido Daniel Coronell en su trayectoria, entre ellos siete Premios Simón Bolívar, ocho Premios Emmy y dos Premios Peabody.

Durante su trayectoria, ha sido director de Noticias RCN, Noticias Uno, y presidente de Noticias Univisión. Además, tiene un espacio de opinión llamado ‘Los Danieles’, y presenta investigaciones y denuncias en el Reporte Coronell en 6AM W de Caracol Radio.

Los premios

“El Premio Nacional de Periodismo del CPB es un reconocimiento entre colegas que valora la calidad, el rigor y la responsabilidad con la que se ejerce el oficio, así como su aporte a una sociedad mejor informada”, indicó José María Bolaño, presidente de la Junta Directiva del CPB.

Este año, se entregaron premios en once modalidades: prensa, radio, televisión, medios digitales, pódcast, opinión, libros, caricatura, fotografía, investigación docente de comunicación y tesis de grado”.

Estos fueron los ganadores:

• Medios digitales y virtuales: especial multimedia de El Tiempo ‘Perder la vida en dos ruedas: ¿qué hay detrás de los siniestros de motociclistas en el país?’

• Prensa: Revista Semana con la investigación periodística ‘Las Fuerzas Armadas están sin plata’, de Juan Diego Mercado Hidalgo.

• Radio: La serie ‘Las Otras Vueltas del Sombrero’, de Óscar Sánchez Oviedo, emitida por Frecuencia Bolivariana.

• Televisión: El capítulo de Los Informantes de Caracol Televisión ‘Va la madre ¡No disparen!’, de José Monsalve y Ángela Zambrano.

• Fotografía: Ana María Cañon, de CAMBIO, con la imagen titulada ‘El chat de Benedetti: mermelada, traición y consulta frustrada’.

• Caricatura: Andrés Marcelo González Vargas, de El Espectador, con ‘Eternidad’.

• Mejor Tesis de Grado: ‘Lo que el viento no se llevó: el asbesto y su huella en los habitantes de Chapicito (Sibaté)’, de Daniela Trejos Roman de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

• Investigación Docente: ‘Malverde, un proyecto textovisual sobre el extractivismo en el Valle y norte del Cauca’, de Claudia Solanlle Gordillo Aldana del Festival de cine Activistas sin Fronteras (Londres).

• Opinión: La columna ‘El Mundial de Trump e Infantino: cuando el fútbol nos desprecia’, de Juan Francisco García para CAMBIO.

• Mejor Podcast: La miniserie ‘Ausencias’, de Tatiana Duque, Ana León, Edison Henao, Julio Caicedo y Fernando Cruz de La silla vacía.

• Mejor Publicación Editorial: el libro ‘El laberinto del Parqueadero Padilla / La investigación silenciada del paramilitarismo en Antioquia’, de Diana Salinas Plaza y equipo de Cuestión Pública, de editorial Planeta.