Corrupción en Colombia empeoró durante 2025, así es el ranking global

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional advierte que la falta de liderazgo empeora la lucha contra la corrupción en el planeta. (Foto: Cortesía Transparencia Internacional)

La corrupción empeora en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas de Europa y Norteamérica, que registran un empeoramiento en un contexto de debilitamiento del liderazgo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional.

Este año, el promedio mundial del IPC cayó por primera vez en más de una década hasta apenas 42 puntos sobre 100, siendo cero la peor puntuación (altamente corrupto) y cien la mejor.

Los mejores

Por octavo año consecutivo, Dinamarca tiene la puntuación más alta (89), seguida de cerca por Finlandia (88) y Singapur (84).

En el lado positivo, destaca que, desde 2012, un total de 31 países han mejorado significativamente su puntuación, entre ellos Estonia (76), Corea del Sur (63) y Seychelles (68).

Pero la gran mayoría de los países no logra mantener la corrupción bajo control, según la ONG, ya que 122 de 182 naciones y territorios incluidos en el IPC obtienen una puntuación inferior a 50.

Al mismo tiempo, el número de países con puntuaciones superiores a 80 se ha reducido de 12 hace una década a solo cinco este año.

El caso Colombia

En la medición del IPC, Colombia obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el lugar 99 entre 182 países. Estos datos implican una “caída de siete posiciones en el ranking global en un solo año. Aún más, en comparación con 2023, cuando Colombia logró el mayor puntaje de la última década (40 puntos sobre 100)”.

Según Transparencia Internacional, estas cifras evidencian que hay una tendencia en caída sostenida en puntuación y posición, “reflejando la fragilidad de los avances alcanzados en la percepción de la corrupción”.

“El desempeño de Colombia en el IPC refleja una trayectoria marcada por estancamientos y retrocesos sostenidos durante la última década. El resultado de 2025 de este indicador muestra que, tras varios años con puntajes cercanos a los 39 y 40 puntos, el país no logró consolidar una tendencia de mejora en la percepción de la corrupción en el sector público”, advierte el reporte.

Empeora la corrupción

Según Transparencia Internacional, existe sin embargo una “tendencia preocupante” de las democracias que registran un empeoramiento en la percepción de la corrupción, desde EE. UU. (64), que ha alcanzado la puntuación más baja hasta la fecha, Canadá (75) y Nueva Zelanda (81), hasta diversas partes de Europa, como el Reino Unido (70), Francia (66) y Suecia (80).

España obtuvo 55 puntos en el IPC de 2025 frente a los 56 de 2024.

Según la ONG, en muchos países europeos, los esfuerzos anticorrupción se han estancado en gran medida durante la última década, dado que desde 2012, 13 países de Europa occidental y de la Unión Europea (UE) “han empeorado considerablemente”, y solo siete han mejorado de forma significativa.

Desde ese año, 50 países han tenido un descenso significativo en su puntuación en el índice. Entre los que más han bajado, se encuentran Turquía (31), Hungría (40) y Nicaragua (14).

Uruguay, la democracia más sólida de la región

Uruguay ratificó su estatus como la democracia más sólida de América Latina alcanzando una puntuación de 73 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado este martes por la organización Transparencia Internacional (TI).

El informe situó al país sudamericano, junto a Canadá (75) y Barbados (68), en la cima de la tabla regional, consolidando su posición como una de las democracias menos afectadas por la corrupción del continente.

Sin embargo, la organización advierte que incluso estas naciones “con mejores resultados” no son inmunes a los efectos del crimen organizado, señalando que Uruguay también sufre la violencia alimentada por la corrupción.