“No ha existido corrupción, ni apropiación indebida”; Rafael Cortés, administrador Pizza Nostra

Tunja

Ante los últimos acontecimientos que se han registrado en la Cámara de Comercio de Tunja acerca de un presunto detrimento patrimonial de más de $1.000 millones en torno a la administración del predio del Pozo de Donato, donde se encuentra el establecimiento de la Pizza Nostra.

Frente a esto, Rafael Cortés Díaz, administrador del establecimiento, señaló que a la fecha a la Cámara de Comercio no le ha llegado ningún requerimiento por parte de los órganos de control.

“La verdad es que se empezó a un rumor debido a un informe de auditoría que presentó la Contraloría General de la Nación a la UPTC. A la Cámara de Comercio no le ha llegado ninguna información. En esa auditoría hay un presunto decremento patrimonial a que los funcionarios cogieron el valor de un avalúo de un posible arriendo que está tasado en aproximadamente 20 millones de pesos y no cogieron ninguna parte del pago tanto en efectivo que en este momento son 6 millones 300 más un valor en especie que costa de celaduría continua, costa de jardinero permanente, de aseadoras”, afirmó Cortés.

Cortés Díaz afirmó que si la Cámara de Comercio de Tunja tuviera que encargarse del mantenimiento del predio del Pozo de Donato tendría que pagar una gran suma cada mes.

“Si esto lo hiciera la Cámara de Comercio que tiene unas cotizaciones, donde un servicio de vigilancia hoy no baja de 15 a 16 millones de pesos, donde un servicio de un jardinero puede costar 4 millones de pesos y donde una aseadora puede costar millón y medio, dos millones de pesos. Todas esas cosas la Pizza Nostra asume el oficio. Entonces ellos no tuvieron ese valor sino simplemente cogieron 20 millones por 12 meses, 220 por cinco años, mil millones”, dijo.

Por otro lado, Rafael Cortés dejó claro que con la administración de este inmueble no se ha cometido ningún delito.

“Quiero ser absolutamente claro: no ha existido corrupción, ni apropiación indebida, ni detrimento patrimonial alguno atribuible a mi persona. Nunca lo hubo ni lo habrá. Este es un hecho jurídico plenamente acreditado por más de veinte años de decisiones en firme adoptadas por todas las autoridades que conocieron y revisaron el contrato de arrendamiento del Pozo de Donato, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, agregó.

Por último, el empresario aseguró que su trayectoria no debe ser utilizada como moneda de cambio.

“Mi trayectoria como empresario y hombre cívico ha estado ligada al desarrollo regional, a la generación de empleo y al fortalecimiento del tejido empresarial de Tunja y Boyacá, reconocimientos otorgados por diversas entidades públicas y privadas, incluida la propia Cámara de Comercio de Tunja. Esa historia no desaparece porque hoy resulte incómoda para algunos, ni puede ser utilizada como moneda de cambio en disputas internas”, apuntó.