Control Urbano realizó inspección técnica a edificio abandonado en el barrio Los Caracoles

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, mantiene seguimiento permanente a la edificación abandonada ubicada en la manzana 41 del barrio Los Caracoles, la cual ha sido objeto de actuaciones técnicas y jurídicas desde el año 2024.

Durante este periodo, equipos técnicos y jurídicos de la entidad han realizado diversas visitas de inspección con el propósito de evaluar las condiciones estructurales del inmueble y el nivel de riesgo para la comunidad. Los análisis efectuados han evidenciado la presencia de algunas patologías constructivas; sin embargo, no se ha identificado riesgo inminente de colapso parcial o total de la estructura.

En ese marco, la Dirección de Control Urbano regresó al lugar para adelantar una nueva inspección técnica, en la cual se constató que las patologías existentes no han aumentado y que la edificación continúa sin presentar riesgo de colapso, de acuerdo con las evaluaciones preliminares realizadas en campo.

No obstante, al tratarse de una construcción iniciada sin el cumplimiento de los requisitos legales y que ha permanecido abandonada por varios años, la Administración Distrital trabajará de manera responsable en la búsqueda de una solución que brinde tranquilidad a la comunidad, priorizando siempre la protección de la vida, la seguridad ciudadana y el interés general.

Este proceso se adelanta en articulación con las entidades competentes y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente, garantizando el debido proceso.

La Dirección de Control Urbano continuará ejerciendo sus funciones con rigor técnico y jurídico, reafirmando su compromiso con el orden urbanístico, la seguridad y el bienestar de los habitantes de Cartagena.