Concejo de Neiva cuestiona calidad de obras públicas tras fallas eléctricas en el INEM

La sede Cándido del INEM enfrenta problemas eléctricos pese a haber sido intervenida recientemente, lo que reabre el debate sobre la calidad y supervisión de las obras públicas en Neiva.

El Concejo de Neiva encendió las alarmas por la situación de la infraestructura educativa y el desarrollo de obras públicas en la ciudad, tras conocerse que la sede Cándido de la Institución Educativa INEM no cuenta con servicio de energía eléctrica, pese a haber sido prácticamente reinaugurada el año pasado.

El concejal Juan Diego Amaya calificó como “muy preocupante” que una institución educativa, intervenida recientemente y en pleno calendario escolar, enfrente fallas básicas que dificultan el desarrollo normal de las actividades académicas. Según explicó, sin energía eléctrica es complejo garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

Amaya aseguró que desde el Concejo se solicitó un informe detallado a la Secretaría de Educación Municipal para esclarecer las causas del problema y establecer si existen responsabilidades del contratista o fallas en la supervisión de la obra. El cabildante insistió en que la situación debe solucionarse de manera inmediata y advirtió que no se puede permitir la desescolarización de los estudiantes.

El caso del INEM, señaló el concejal, se suma a otras obras recientes que han presentado dificultades, como el centro transitorio de reclusión inaugurado hace pocos meses, del cual se fugaron varios internos, así como proyectos que avanzan con lentitud o se encuentran suspendidos, entre ellos el puente entre El Tesoro y Cañabrava y el estadio de Neiva, cuyas obras fueron aplazadas.

Además, el Concejo solicitó claridad sobre el destino de cerca de 11 mil millones de pesos invertidos en paneles solares durante la administración anterior, que podrían servir como fuente alternativa de energía para instituciones educativas.

La Personería de Neiva anunció que iniciará una vigilancia específica sobre el caso del INEM, mientras se espera que la Secretaría de Educación entregue respuestas en los próximos días y se restablezca cuanto antes el servicio eléctrico en una de las instituciones educativas más importantes de la ciudad.