¿Cómo le fue a Cali en la primera jornada del Plan de Movilidad ‘Ola Verde’?

En horas pico, la Secretaría de Movilidad no realizará puestos de control para priorizar el flujo vehicular

Un buen balance dejó la primera jornada del Plan de Movilidad ‘Ola Verde’ en Cali. La estrategia, que prioriza el flujo vehicular y elimina puestos de control en horas pico, permitió reducir de forma notable los tiempos de desplazamiento en varias vías de la ciudad.

Durante la jornada, agentes de tránsito se concentraron en regular semáforos y puntos críticos, facilitando una circulación más continua en los sectores con mayor congestión. Conductores reportaron recorridos que antes tardaban cerca de una hora y que, con la medida, se hicieron en 20, 30 y hasta 40 minutos.

El secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, aseguró que los resultados superaron las expectativas:

“Hoy vimos que trayectos donde los vehículos casi no se movían, a 3 o 5 kilómetros por hora, pasaron a circular entre 15 y 25 kilómetros por hora. Eso se traduce en menos tiempo en la vía y más tranquilidad para la gente”, señaló.

La ‘Ola Verde’ funciona mediante la sincronización de semáforos y la presencia activa de agentes en los cruces más congestionados, sin retenes durante las horas de mayor tráfico.

La estrategia se aplica de lunes a viernes, entre 6:00 y 8:00 de la mañana y 6:00 y 8:00 de la noche, y, según la Secretaría de Movilidad, se mantendrá durante todo el año.

“La idea es que la gente llegue más rápido a su trabajo y a su casa, pero siempre de manera segura. Vamos a seguir ajustando la Ola Verde para que cada día funcione mejor”, agregó Moncayo.