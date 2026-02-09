Se revela la causa de muerte de Catherine O’Hara, mamá de Macaulay Culkin en ‘Mi pobre angelito’

Este lunes se conoció la causa de la muerte de la actriz canadiense, Catherine O’Hara, más conocida por su papel como Kate, la mamá de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, en las películas ‘Mi pobre angelito’ y ‘Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York’.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles publicó el certificado de defunción de la actriz, al cual tuvo acceso TMZ y en el que se indica que la causa de su muerte fue una embolia pulmonar, siendo el cáncer rectal la causa subyacente.

El certificado de defunción indica que fue cremada y que sus cenizas fueron entregadas a su marido, Robert “Bo” Welch.

O’Hara falleció el pasado 30 de enero, a sus 71 años, después de ser trasladada de urgencia al hospital en estado grave y con dificultades para respirar.

La comediante y guionista también es recordada por su participación en el filme ‘Beetlejuice’, junto a Winona Ryder, Geena Davis y Alec Baldwin.