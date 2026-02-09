Reproducciones de Bad Bunny en Spotify se disparan 470% en Estados Unidos después del Super Bowl

Después de la exitosa presentación del puertorriqueño Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl este domingo, se conoció que las reproducciones de su catálogo aumentaron en la plataforma de Spotify.

El aumento es de 470% en los Estados Unidos y un 210% a nivel mundial.

En la mañana de este lunes, Bad Bunny también ocupaba los seis primeros puestos de la lista de las canciones más escuchadas del día en Spotify en los Estados Unidos.

Canciones como “Yo Perreo Sola” tuvieron un aumento del 2170% en sus reproducciones y “El Apagón” registró un aumento del 1320%.

Otras canciones que también registraron crecimiento en sus reproducciones fueron “Café con ron” y “Lo que le pasó a Hawai”.

Por su parte, “Debí tirar más fotos” también volvió a entrar en la lista Billboard Hot 100 en la posición número 10.

Según Rock Orange, la empresa de relaciones públicas de Spotify, las canciones más reproducidas antes del show del medio tiempo fueron de su último disco: “DTMF”, “Baile inolvidable”, “Nuevayol” y “Eoo”, además de “Tití Me Preguntó”, del álbum ‘Un Verano Sin Ti’.

Recordemos que durante el mes de enero, Bad Bunny fue reproducido más de 1.300 millones de veces en todo el mundo, previo a su participación en los Grammy y su actuación en el Super Bowl.