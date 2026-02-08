México envía más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba desde el puerto de Veracruz

El gobierno de México informó este domingo el envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba como parte de una operación de ayuda humanitaria realizada a través de la Armada de México. El cargamento fue transportado en los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, los cuales partieron desde el puerto de Veracruz con destino a la isla.

El traslado marítimo

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos buques trasladan alimentos y productos de primera necesidad destinados a la población cubana, en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país. Las autoridades mexicanas estiman que el cargamento llegará a su destino en un plazo aproximado de cuatro días.

En un comunicado oficial, la Cancillería precisó que el envío se realizó por conducto de la Armada de México y bajo un esquema de cooperación internacional. “Se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, con una carga superior a las 814 toneladas”, detalló la dependencia.

Lea también: Cuba extendió la exención de aranceles a alimentos, medicinas y otros productos

Detalles del envío

El envío ocurre en un contexto marcado por las restricciones económicas que enfrenta Cuba, derivadas del bloqueo impuesto por Estados Unidos, así como por la escasez de alimentos, combustibles y otros insumos básicos que han afectado a la población en los últimos meses.

La operación humanitaria se da mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene gestiones diplomáticas relacionadas con una eventual reanudación del suministro de petróleo a la isla, en un escenario de sanciones impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Le puede interesar: Cuba cierra hoteles y reubica turistas tras decretar emergencia por crisis energética

Autoridades mexicanas señalaron que esta acción responde a principios de solidaridad y cooperación internacional, y que se enmarca en la política exterior histórica de México de apoyo a los pueblos de la región. Hasta el momento, la SRE no ha informado si se contemplan nuevos envíos de ayuda humanitaria en el corto plazo.