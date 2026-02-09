“Salió de su casa y no regresó”: el relato del abuelo del niño encontrado sin vida en Santander

Consternación y dolor se viven en el municipio de Tona tras la muerte de un niño de 10 años.

Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades.En diálogo con Caracol Radio, el abuelo del menor relató cómo fueron las horas previas a la desaparición de su nieto.

Rodolfo Ballesteros contó que su nieto, Daniel Ballesteros, salió de su casa en bicicleta para hacer un encargo cerca a su casa.

“Lo mandaron a llevar un encargo y se fue en la cicla. Era una vuelta corta, no demoraba ni 15 minutos”, relató.

Al ver que el niño no regresaba, la familia empezó a buscarlo.

“La mamá se alarmó porque no apareció y ahí empezó la búsqueda. Después nos avisaron que habían encontrado la bicicleta más abajo de donde él vivía”, explicó Ballesteros.

Horas más tarde, la familia fue informada del hallazgo del cuerpo del menor. “Primero encontraron la cicla y después al niño, me lo arrojaron al río”, dijo Ballesteros.

Daniel Ballesteros tenía 10 años y vivía cerca del casco urbano, en un sector conocido como Los Sances.

“Era un niño muy querido, muy inteligente”, recordó su abuelo.

Las autoridades investigan el caso

Tras lo ocurrido, el alcalde de Tona, Jesús Santiago Gutiérrez, expresó un mensaje de solidaridad a la familia y confirmó que las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

“Quiero enviar un mensaje de fortaleza a la familia Liscano Ballesteros por la situación que se ha presentado hoy en nuestro municipio. Estamos articulando con la Gobernación de Santander, la Policía, la Fiscalía y el CTI para poder esclarecer este hecho donde falleció un menor de edad”, señaló el mandatario.

El alcalde reconoció que el caso enluta nuevamente al municipio y aseguró que la administración local acompaña el proceso investigativo.

“Esto vuelve a entristecer a Tona, pero estamos trabajando para poder dar claridad sobre lo que ocurrió”, agregó.

Las autoridades indicaron que hasta el momento no se ha establecido la causa de la muerte del menor y que será Medicina Legal la que determine si se trató de un homicidio, un accidente u otra circunstancia. Mientras tanto, el caso continúa en investigación.