Fundación mujer y futuro rechazó asesinato de lideresa en Barrancabermeja: exigen medidas urgentes.

La fundación mujer y futuro se refirió a la muerte de la lideresa de Barrancabermeja, Nancy Valderrama y su hijo Kevin Andrés dentro de su vivienda y aseguraron que este tipo de hechos violentos están fracturando el tejido social en el distrito especial y además, no permiten el desarrollo normal de sus actividades.

“La muerte violenta de una lideresa no solo arrebata una vida, sino que fractura el tejido social, trunca procesos colectivos y deja expuesta a las comunidades al miedo, la coerción y al silenciamiento. Este hecho vuelve a evidenciar una realidad que hemos denunciado de manera reiterada, incluso en nuestro último informe Entre Amenazas y Resistencias, ejercer el rol de liderazgo y la defensa de los derechos humanos para las mujeres conlleva a un doble riesgo en un país“, señaló Karen Vergel, abogada de la Fundación Mujer y Futuro.

Agregan que en el 2025 fueron asesinadas 973 mujeres en hechos violentos que estarían también relacionados con liderazgos sociales en sus territorios.

“Exigimos a las autoridades competentes medidas de protección urgentes para la familia, colegas y comunidad de Nancy, celeridad, rigor y enfoque de género en la investigación y acciones de prevención efectivas que reconozcan los riesgos diferenciados de las mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos”, agregó Vergel.

Enfatizan en que el Estado debe garantizar la seguridad para todas las personas, y más a las mujeres, que ejercen su liderazgo en los territorios.