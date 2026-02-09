Bucaramanga

Reaparece el coronel Aguilar en reunión política de su hijo. ¿Qué dijo?

El exgobernador de Santander estuvo en San Gil pidiendo apoyo para Richard Aguilar, candidato al senado.

Foto: Redes Sociales

Foto: Redes Sociales

Bucaramanga

El exgobernador de Santander, coronel Hugo Aguilar, condenado por la parapolítica, reapareció en un acto político pidiendo apoyo para su hijo Richard Aguilar, candidato al senado.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

El hecho ocurrió en San Gil en medio de la actual campaña al Congreso de la República. Richard Aguilar, exgobernador de Santander es candidato a senador por el partido Liberal.

Lea también: Prohíben actividades políticas en escenarios deportivos y parques administrados por Inderbu

Recordemos que en el pasado, la familia Aguilar no había militado en esta colectividad; incluso hubo un enconado enfrentamiento entre el, exgobernador y dirigentes de ese partido lo que hoy han motivado críticas a los directivos del partido por haber entregado el aval a Aguilar quien además tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por supuestas irregularidades durante su mandato en Santander.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad