Reaparece el coronel Aguilar en reunión política de su hijo. ¿Qué dijo?
El exgobernador de Santander estuvo en San Gil pidiendo apoyo para Richard Aguilar, candidato al senado.
Bucaramanga
El exgobernador de Santander, coronel Hugo Aguilar, condenado por la parapolítica, reapareció en un acto político pidiendo apoyo para su hijo Richard Aguilar, candidato al senado.
Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias
El hecho ocurrió en San Gil en medio de la actual campaña al Congreso de la República. Richard Aguilar, exgobernador de Santander es candidato a senador por el partido Liberal.
Lea también: Prohíben actividades políticas en escenarios deportivos y parques administrados por Inderbu
Recordemos que en el pasado, la familia Aguilar no había militado en esta colectividad; incluso hubo un enconado enfrentamiento entre el, exgobernador y dirigentes de ese partido lo que hoy han motivado críticas a los directivos del partido por haber entregado el aval a Aguilar quien además tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por supuestas irregularidades durante su mandato en Santander.