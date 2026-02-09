¡Pilas! Becas de hasta el 100 % para estudiar desarrollo de software: Requisitos y link para aplicar

La Alcaldía de Cali, a través de su página web, anunció la convocatoria de Jóvenes creativos para el año 2026. De acuerdo con la entidad, esta iniciativa estudiantil está liderada por la Fundación ROFÉ – Toca una vida.

Asimismo, asegura que la convocatoria está orientada a estudiantes y egresados de las instituciones educativas oficiales del país con el objetivo de facilitar su acceso a programas de capacitación de alta calidad sin que represente una inversión económica.

Si bien es cierto que la información es difundida por la Alcaldía de Cali, en la convocatoria pueden presentarse jóvenes oriundos de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena o Medellin.

¿En qué consiste la convocatoria?

El programa ofrece becas del 100 % para jóvenes que se encuentren entre 14 y 25 años, que vivan en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena o Medellín y que les apasione la tecnología.

Programas de formación disponibles

Los jóvenes seleccionados podrán formarse en las siguientes áreas:

Inteligencia Artificial

Desarrollo de Software

Emprendimiento

Habilidades socioemocionales

Requisitos para participar

Vivir en Colombia (Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín o Valle de Aburrá), Ecuador (Guayaquil o Quito), Uruguay (Paysandú y ciudades aledañas, incluyendo Colón en Argentina) o Panamá (provincia de Panamá).

Estar en los últimos años de secundaria o ser bachiller recién egresado (máximo 3 años).

Tener acceso a una computadora.

Tener acceso a internet.

Contar con disponibilidad de 8 horas semanales para dedicar al programa.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria?

Aquellas personas que se encuentren interesadas en participar por las becas disponibles gracias a Fundación ROFÉ – Toca una vida, lo podrán hacer mediante un formulario al que puede acceder dando clic AQUÍ.

Dentro de dicho formulario le solicitarán información personal y de un acudiente. Además, deberá responder algunas preguntas orientadas al programa de interés y sobre la modalidad de estudio.

Tenga en cuenta que la fecha límite para participar en la convocatoria es hasta el domingo 15 de febrero del 2026.

