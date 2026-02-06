COLFUTURO lanza convocatoria sin apoyo del Gobierno y redefine las condiciones del crédito beca

La Fundación COLFUTURO anunció la apertura de la convocatoria 2026 del Programa Crédito Beca, que permitirá a profesionales colombianos acceder a financiación para cursar maestrías, doctorados o especialidades médicas en el exterior. Esta será la primera edición del programa sin el aporte económico del Gobierno Nacional, una decisión que marca un nuevo escenario para quienes buscan apoyo financiero para estudios de posgrado.

Tenga en ceunta que, la convocatoria abrió hoy 6 de febrero y estará disponible hasta el próximo 2 de marzo. Los resultados se conocerán el 10 de junio.

¿Qué cambios tendrá la convocatoria tras el retiro del aporte estatal?

El anuncio llega luego de que, en diciembre pasado, COLFUTURO confirmara el fin del aporte del Gobierno, que representaba cerca del 40% de los recursos del programa. Según explicó el director ejecutivo de la entidad, Jerónimo Castro, la fundación dejará de recibir aproximadamente 75.000 millones de pesos que se destinaban al financiamiento de estudiantes interesados en cursar posgrados fuera del país.

Con este cambio, el modelo de financiación mantiene créditos de hasta US$50.000, pero modifica el porcentaje máximo de condonación. Mientras anteriormente podía alcanzar hasta el 80%, ahora la condonación —que funciona como componente de beca— será de máximo 25%, siempre que el beneficiario se gradúe y regrese a Colombia para permanecer al menos 36 meses.

Requisitos y fechas clave para la convocatoria

Para participar en la convocatoria 2026, los aspirantes deben ser colombianos, contar con título de pregrado, presentar el programa académico de interés y redactar un ensayo como parte del proceso de evaluación. Además, quienes resulten seleccionados deberán certificar el dominio de un segundo idioma al momento de legalizar el crédito beca.

Cabe resaltar de nuevo que, el programa está dirigido a estudios de maestría, doctorado en cualquier área del conocimiento o especialidades médicas, y hace parte de las estrategias históricas de formación avanzada de talento colombiano en universidades internacionales.

Un programa que ha financiado miles de posgrados

Desde su creación en 1991, el programa ha movilizado más de US$618 millones para apoyar la formación avanzada de profesionales colombianos. La alianza entre COLFUTURO y el Estado permitió beneficiar a cerca de 16.800 personas, de las cuales más de 3.200 culminaron estudios doctorales.

