Pico y placa en Pasto: Así rige la medida en la ciudad durante esta semana

Pasto - Nariño

En Pasto continúa vigente la medida de pico y placa adoptada por la administración municipal, una restricción que hace parte de las acciones definidas para regular la movilidad y disminuir la congestión vehicular en la ciudad con vigencia durante los meses de febrero y marzo.

La medida fue establecida mediante decreto con el objetivo de ordenar el flujo vehicular en corredores estratégicos por lo que se han organizado controles con el fin de hacer cumplir la medida.

Retricción vehicular en Pasto

Para la semana comprendida entre el lunes 9 y el viernes 14 de febrero, el pico y placa rige de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, la medida inicia este lunes 9 de febrero impactando a los vehículos cuyas placas terminen en 4 y 5.

Lunes: 4 - 5

Martes - 6 - 7

Miercoles: 8 - 9

Jueves: 0 - 1

Viernes: 2 - 3

Cabe recordar que la medida no aplica los sábados, domingos y festivos.

Otras restricciones en Pasto

Además del pico y placa, se mantienen activas otras restricciones a la movilidad en toda la ciudad, que los conductores deben tener en cuenta para evitar sanciones. Entre ellas, la prohibición del tránsito de motocicletas entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente, todos los días, sin excepción.

De igual manera, continúa la restricción para la circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, las 24 horas del día, así como la prohibición total del tránsito de motocicletas con cualquier tipo de parrillero en el centro de la ciudad, también durante todo el día.

Sanciones por incumplir la medida

Las autoridades de tránsito recordaron que incumplir el pico y placa constituye una infracción al Código Nacional de Tránsito. Para 2026, esta conducta puede acarrear una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que supera los 600.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo y el pago adicional por concepto de grúa y parqueadero.