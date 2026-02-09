“Nunca violamos los niveles”: presidente de Urrá responde a acusaciones por inundaciones en Córdoba

Fenómeno El Niño: Hidroeléctrica Urrá advierte que solo opera con una unidad de generación. Foto: prensa Urrá.

CÓRDOBA

El presidente de la hidroeléctrica de Urrá, Juan Acevedo, negó en 6AM W de Caracol Radio que la empresa tenga responsabilidad en las graves inundaciones que afectan al departamento de Córdoba y rechazó las acusaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien sugirió posibles responsabilidades penales y pidió su renuncia.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, Acevedo aseguró que la operación del embalse se ha realizado dentro de los parámetros técnicos y legales establecidos.

“Nunca hemos violado los niveles máximos permitidos. Siempre hemos estado por debajo de la curva guía máxima de operación aprobada por el CNO”, afirmó.

El directivo explicó que las crecientes actuales no tienen precedentes históricos y que superan ampliamente los registros promedio para esta época del año.

“El promedio histórico de febrero es de 121 metros cúbicos por segundo, pero hoy estamos recibiendo en promedio 1.537 metros cúbicos por segundo. Esto se sale de cualquier historia y de cualquier previsibilidad”, señaló.

Acevedo insistió en que se trata de un fenómeno imprevisible y que ni siquiera las autoridades meteorológicas podían anticipar este comportamiento.

“Esto es un hecho imprevisible. Ni el IDEAM puede decirnos que va a llegar tal cantidad de agua. Jamás lo va a hacer”, dijo en entrevista el gerente Acevedo.

Frente a las descargas de agua que han agravado las inundaciones aguas abajo, el presidente de Urrá explicó que estas son obligatorias para proteger la infraestructura y cumplir con la licencia ambiental.

“Si no liberamos el agua, se ponen en riesgo las estructuras de la central y podríamos violar la cota máxima permitida por licencia ambiental”, indicó el presidente de la Hidroeléctrica.

Sobre las acusaciones de que Urrá habría actuado por codicia para beneficiarse de la generación de energía, Acevedo fue enfático en negarlo.

“Decir que Urrá llenó el embalse por avaricia es falso. Urrá solo representa el 2% de la generación del país y no controla los precios de la energía”, afirmó.