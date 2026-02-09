Masacre en Nariño: Una familia sufrió un ataque armado en zona rural de Ricaurte

Un ataque armado registrado en la vereda Cartagena, zona rural del municipio de Ricaurte, Nariño dejó como saldo la muerte de un joven y de su madre, una mujer en estado de embarazo, quienes fueron atacados por desconocidos cuando llegaban a su vivienda.

Se trata de la segunda masacre registrada este 2026 en el departamento de Nariño, ambos casos en menos de una semana dejando un total de 6 víctimas mortales en medio de hechos que aún son materia de investigación.

De acuerdo con lo informado por el subsecretario de Seguridad, Andrés Peñaranda, el ataque se dio al parecer por sujetos armados en medio de un acto sicarial que aún es materia de investigación, en el que el joven fue atacado por desconocidos armados al intentar ingresar a su vivienda.

Los sujetos armados, en el mismo momento habrían atacado a la madre del joven quien perdió la vida en la escena junto a su bebe de 8 meses de gestación, por su parte el joven fue trasladado hasta un centro asistencial en donde perdió la vida por la gravedad de sus heridas.

Peñaranda indicó que las víctimas pertenecían a un resguardo indígena, sin embargo ya se adelantan los procesos necesarios para adelantar el proceso investigativo.