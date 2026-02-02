Investigan masacre de tres personas en el municipio de Mallama-Nariño

Mallama- Nariño

Un nuevo hecho de violencia se registró el fin de semana en el interior de un billar en el municipio de Mallama Piedrancha en el pie de monte costero.

Según la información de Indepaz, hombres armados ingresaron a un bar en la madrugada del domingo y dispararon indiscriminadamente contra las víctimas.

Previo al hecho, se habían encontrado panfletos amenazantes, lo que sugiere presuntamente que se trate de disputas entre grupos armados al margen de la ley.

En esta zona hay presencia de grupos ilegales como el Frente Urias Rendón del EMC, el Frente Comuneros del Sur, la Segunda Marquetalia y bandas locales.

La Defensoría del Pueblo había ya emitido el año inmediatamente anterior una Alerta Temprana para este municipio advirtiendo sobre el riesgo constante que representan las normas impuestas por los grupos armados para los derechos de la población.

Ante este hecho en redes sociales el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar indicó: “Cada gota de sangre que se derrame en Nariño, se convierte en un motivo más para que la paz no se eche a perder. Mientras avanzan las investigaciones, sobre las que pedimos celeridad y precisión, nos unimos al dolor que trae la muerte y que rechazaremos siempre. Los territorios que le han dicho sí a la paz merecen sostener la llama de la esperanza”