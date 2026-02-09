Joven estrella de Nacional fue transferido al fútbol internacional

Atlético Nacional en su primer partido de la Liga 2026-I / Twitter: @nacionaloficial.

Atlético Nacional anunció la transferencia de una de sus jóvenes promesas, el defensor central Juan José Arias, quien ha sido cedido a préstamo al Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.

“Juan José Arias continuará su carrera en el fútbol del exterior. Muchos éxitos, JuanJo”, informó el club antioqueño a través de sus redes sociales.

Juan José Arias continuará su carrera en el fútbol del exterior 🔛



Muchos éxitos, JuanJo 👏💚 pic.twitter.com/6wP9YJhKW7 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 9, 2026

Real Salt Lake, por su parte, celebró la incorporación del defensor central de 22 años, quien debutó en el equipo antioqueño para la temporada 2022.

another addition to bolster our backline

welcome to the 801, Juan



In English: https://t.co/SBK1zcmxpu

En Español: https://t.co/1x2rMujOfc pic.twitter.com/eNwVfi3Hl8 — Real Salt Lake (@realsaltlake) February 9, 2026

La transferencia es inicialmente un préstamo por los próximos seis meses, con opción a una compra definitiva. “Real Salt Lake anunció hoy que ha adquirido al defensa colombiano de 22 años Juan José Arias a préstamo del legendario club colombiano Atlético Nacional".

Y añade: “Sujeto a la recepción del Certificado de Transferencia Internacional (ITC) de Arias y de su visa P-1, el préstamo se extiende hasta el 13 de julio de 2026, con una opción del club para la transferencia permanente del defensa central”.

Palabras de Juan José Arias por el fichaje

“Estoy muy feliz de estar aquí en Salt Lake, una ciudad hermosa y un club que tiene todo lo que necesito para desarrollar mi potencial. Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta y jugar en este club. Además, quiero aprovechar para saludar a la afición, ¡espero verlos a todos muy pronto en el estadio!”, comentó sobre su fichaje.

Arias será el séptimo colombiano en la historia del Real Salt Lake, equipo donde ya antes militaron Cristian Arango, Carlos Gómez, Olmes García, Sebastián Velásquez y Jamison Olave.