Inició la operación de las oficinas de la secretaría de Tránsito a la plaza minorista de Armenia

Armenia

Desde hoy lunes 9 de febrero inició la operación de las oficinas de la secretaría de Tránsito en la plaza minorista de la ciudad tras varios años del proceso.

Caracol Radio se trasladó hasta las nuevas instalaciones para conocer de primera mano el inicio del funcionamiento.

En diálogo con este medio Cristian Camilo Vázquez se mostró optimista porque considera la mejoría es evidente en cuanto a la ampliación de las instalaciones y lo más importante en materia de seguridad.

Sostuvo que las condiciones de la antigua estación del ferrocarril eran deplorables y ahora celebra que la administración municipal brinde este tipo de espacios para los usuarios.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Autoridades de tránsito

Del mismo modo, el secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño informó que desde el mes de diciembre habían iniciado con el proceso de traslado de algunas dependencias puntualmente administrativas, pero finalmente luego de los respectivos permisos y habilitaciones ya se genera la atención a los usuarios y de los diferentes trámites.

Afirmó que las instalaciones son más amplias ya que pasaron de seis ventanillas a 12 lo que significa una mayor atención para los ciudadanos.

Play/Pause Secretario de Tránsito de Armenia 03:50 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Destacó que entre los trámites más frecuentes está el de las licencias de conducción, seguido de trámites de vehículo lo que tiene que ver con matrículas y traspasos.

Recordó que todo apunta a impulsar la dinámica económica del lugar y brindar la comodidad para los usuarios.

“Los usuarios tienen una percepción muy positiva en cuanto a las instalaciones amplias, la diferencia en el entorno.Aquí hay un cambio total. La gente obviamente manifiesta que que es un cambio total, que hay más comodidad, más seguridad, el tema de parqueaderos, el tema de las instalaciones que son más amplias, más ventanillas", mencionó.

Añadió: “También estan muy contentos porque esto le da una dinámica comercial diferente, hay más personas, pero nosotros atendemos más de 400 a 500 usuarios al día y son más los que trabajamos acá, que somos más de 100 personas que estamos acá entre agentes, personal de planta, contratistas".

Seguridad antigua estación

Ante el traslado de las oficinas de Setta a la plaza minorista de Armenia, las autoridades reforzarán la seguridad en la antigua estación del ferrocarril

Precisamente hoy opera la secretaría de tránsito desde la plaza minorista de la ciudad y la inquietud que surge es la relacionada con la situación de seguridad en la antigua estación del ferrocarril puesto que solo quedarían el museo de arte, Maqui y la corporación de cultura y turismo de Armenia, Corpocultura.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que dialogaron con la comandancia del batallón Cisneros del Ejército quienes se comprometieron a realizar una visita a la zona con el fin de ubicar dos componentes donde uno está conformado por 20 hombres y el otro es Gaula con el objetivo de garantizar la seguridad.

Reconoció que la comunidad del sector denuncia la situación de habitantes de calle, consumo de estupefacientes y riñas por eso buscan como alternativa la presencia permanente del Ejército.

Recordó que actualmente cuentan con un CAI Móvil en el sector de los puentes de La Cejita que están cerca de la zona para atender cualquier eventualidad.