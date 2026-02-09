Cúcuta

Gobierno convoca a comandantes de policia del país

Seguridad en regiones, amenazas, y organización electoral temas de la agenda

Reunión de comandantes policía con presidente Petro/ Foto MOE

Cúcuta

El gobierno nacional a través del presidente Gustavo Petro ha convocado a los comandantes de policía de las ciudades y regiones para revisar temas prioritarios de la agenda de seguridad del país.

El jefe de estado ha pedido a los altos oficiales reunirse en la Casa de Nariño, para darle una mirada a la situación de seguridad de las ciudades, regiones y sus mayores problemáticas.

Así mismo revisar el impacto que puede tener por amenazas las decisiones que se han venido adoptando contra el Ejercito de Liberación Nacional ELN, las disidencias armadas y el Clan del Golfo teniendo en cuenta las alertas y los compromisos adquiridos con el gobierno de los Estados Unidos con miras a fortalecer la seguridad.

También esta reunión, será el espacio propicio para revidar la organización electoral y la capacidad que tiene hoy la fuerza pública para responder por riesgos u situaciones de alertas tempranas con miras al debate del próximo mes.

Las conclusiones del encuentro serán presentadas al final de la misma y donde se esperan mayores compromisos del gobierno nacional ante las reclamaciones que vienen haciendo las autoridades civiles con miras a hacerle frente a los factores generadores de violencia en cada una de las ciudades y regiones.

