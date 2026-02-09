Gobernación de Córdoba suspende clases en 27 municipios por emergencia

Montería

La Gobernación de Córdoba anunció la suspensión total de clases en los 27 municipios no certificados del departamento, entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero, ante la magnitud de la emergencia generada por las fuertes lluvias y las inundaciones que afectan a gran parte del territorio.

La decisión, emitida a través de un nuevo acto administrativo que modifica la Resolución 00011 del 4 de febrero, responde a los reportes diarios del Puesto de Mando Unificado (PMU), que advierten afectaciones severas en sedes educativas, daños en la infraestructura vial y riesgos para el desplazamiento seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El gobernador Erasmo Zuleta explicó que la prioridad en este momento es proteger a la comunidad educativa y acompañar a quienes han resultado damnificados. “Nuestra gente está viviendo una situación de calamidad y tenemos a profes, estudiantes y personal administrativo afectados. Esta es una medida de solidaridad y también de seguridad para todos”, afirmó el mandatario.

Inicialmente, la suspensión solo aplicaba para instituciones directamente impactadas por la emergencia; sin embargo, el deterioro de vías, las inundaciones y la imposibilidad de movilizarse por algunas zonas rurales llevaron a extenderla a todo el departamento.

La administración departamental reiteró que la medida se adopta bajo el principio de prevención y que el retorno a clases solo se realizará cuando existan condiciones verificadas de seguridad para los niños, niñas, adolescentes y todo el personal educativo.

La Alcadía de Montería ya habia tomado una decisión similar con las clases en instituciones educativas oficiales de la capital de Córdoba.