Fuerza pública en alerta por ataques del ELN en Norte de Santander

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander están en máxima alerta ante las amenazas y ataques del Ejército de Liberación Nacional, ELN contra la fuerza pública en el oriente del país.

En las últimas horas a través inteligencia del Ejercito nacional y de la Policía Nacional se han detectado intensiones de ese grupo guerrillero de atacar a los uniformados en varios municipios de la zona norte del departamento.

El comandante de la policía del departamento de Norte de Santander coronel Jorge Bernal dijo que frente a esta amenaza se vienen adelantando acciones ofensivas para evitar nuevos hechos violentos.

Indicó el alto oficial que en ese sentido, se ha reforzado la presencia de sus unidades en varias estaciones como también se han reforzado las infraestructuras policiales para evitar acciones con explosivos.

En las ultimas horas, un uniformado resulto herido en la ciudad de Cúcuta en un hostigamiento y otro fue atacado por francotirador en el corregimiento de Guamalito, zona rural de El Carmen.