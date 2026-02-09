Fue detenido presunto traficante con 82 paquetes de marihuana en el sur de Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico local de sustancias alucinógenas, donde se logra la captura de un presunto delincuente en el sur de la ciudad.

Mediante una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda en el barrio Nuevo Paraíso, fue capturado un sujeto conocido como “El Chamo”, de 21 años de edad, por el delito de tráfico de estupefacientes.

Durante el registro al bien inmueble fueron encontrados 82 paquetes rectangulares de marihuana, con un peso aproximado de 78 kilos, avaluados en más de 40 millones de pesos.

Con esta incautación se evita la distribución y comercialización de más de 80 mil dosis de estupefacientes.

Presuntamente, esta persona era la encargada de custodiar los alijos, para luego ser distribuidos a los distintos puntos fijos de expendios en el sur de la ciudad.

El estupefaciente incautado y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 374 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 113 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además instrumentalizan a niños, niñas y adolescentes para la venta y el consumo de drogas. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246.