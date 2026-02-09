Fenalco celebra programa ‘Salvavidas al empleo’, un programa de subsidios de la Alcaldía de Bogotá

Sergio Zuluaga señaló que muchas de las pequeñas empresas acuden a préstamos al no recibir oportunamente sus pagos . Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá D.C

Desde la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) seccional Bogotá celebraron la puesta en marcha de los auxilios económicos que anunció la Alcaldía de Bogotá denominados ‘Salvavidas al empleo’, con los que pretenden mitigar el desempleo y la informalidad ante el aumento exponencial del salario mínimo.

“Este tipo de medidas envían un mensaje importante: proteger el ingreso de los trabajadores debe ir de la mano de proteger el empleo formal. Las empresas necesitan oxígeno para seguir sosteniendo sus nóminas y evitar decisiones dolorosas como la reducción de personal o el cierre de establecimientos”, señaló el director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, Juan Esteban Orrego.

Desde el gremio han indicado que el aumento del 23% del salario mínimo y la disminución de la jornada laboral ha sido un choque significativo para empresas en especial para las más pequeñas.

En se sentido, el anuncio de la Secretaría de Distrital de Desarrollo Económico ha sido un pequeño alivio que contribuye a apoyar el empleo de las micro y pequeñas empresas.

De acuerdo con un sondeo realizado por el gremio y presentado ante el Concejo de Bogotá , más del 53 % de las empresas anticipaba reducciones en el empleo formal durante 2026, cerca del 47 % prevé congelar nuevas contrataciones y más del 86 % considera que disminuirá o eliminará la contratación de jóvenes y practicantes.

FENALCO Bogotá hace un llamado a las micro y pequeñas empresas que cumplen los requisitos a postularse dentro de los plazos establecidos, hasta el 27 de febrero de 2026, y a cumplir oportunamente con los reportes de seguridad social para acceder al incentivo.