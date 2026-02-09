Este es el túnel de Colombia donde es prohibido el tránsito de motos ¿Por qué?: Mide más de 8 km / cortesía Grupo ARGOS

En Colombia, la prohibición del tránsito de motocicletas en ciertos túneles, como el túnel de Oriente en Antioquia, ha generado controversia y curiosidad entre los conductores. Este túnel, que mide más de 8 kilómetros, es uno de los más largos del país y presenta desafíos únicos para la seguridad vial.

Razones de la prohibición

Alta concentración de monóxido de carbono: En túneles largos y cerrados, la concentración de gases tóxicos como el monóxido de carbono (CO) puede alcanzar niveles peligrosos. Los motociclistas, al no contar con una cabina cerrada, están expuestos directamente a estos gases, lo que representa un grave riesgo para su salud.

Condiciones de baja visibilidad y humedad: Dentro de los túneles, la visibilidad puede ser reducida y la humedad puede afectar la adherencia de los neumáticos, aumentando el riesgo de accidentes. Las motocicletas, por su menor estabilidad en comparación con los vehículos de cuatro ruedas, son particularmente vulnerables en estas condiciones.

Velocidad controlada y flujo vehicular: Los túneles están diseñados para mantener un flujo vehicular constante entre 40 y 80 km/h. En situaciones de frenado o evacuación, los motociclistas están en mayor peligro debido a su menor estabilidad y protección.

Impacto en los motociclistas

La prohibición no solo busca proteger la vida de los motociclistas, sino también garantizar un tránsito más seguro y eficiente para todos los usuarios de la vía. No obstante, esta medida ha sido recibida con críticas por parte de algunos motociclistas que consideran que limita su movilidad y acceso a ciertas rutas.

¿A dónde conecta el túnel del oriente?

Este túnel conecta el área metropolitana del Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, donde está el aeropuerto Internacional José María Córdova. Es un túnel vehicular entre Medellín y Rionegro.

Multas y sanciones

El incumplimiento de esta normativa conlleva una multa significativa. Según el Código Nacional de Tránsito, la infracción C14 por transitar en túneles prohibidos puede resultar en una multa de $572,625 pesos. Esta sanción busca disuadir a los motociclistas de violar la restricción y promover el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

Más túneles en Colombia con restricciones

En Colombia, varios túneles tienen restricciones para el tránsito de motocicletas debido a razones de seguridad vial. Además del túnel de Oriente, algunas de estas estructuras con restricciones son: