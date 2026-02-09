Estaciones de servicio en Norte de Santander alertan pérdidas por precio del combustible

Norte de Santander.

Las estaciones de servicio en Norte de Santander atraviesan un momento de preocupación por la reducción en el precio del combustible, que, según el gremio, los está obligando a vender por debajo del costo real, afectando la rentabilidad del negocio y poniendo en riesgo empleos formales en la región.

Así lo advirtió María Eugenia Martínez, presidenta de la Asociación de Estaciones de Combustible en el departamento, quien aseguró que han elevado múltiples solicitudes al Ministerio de Minas y a otras entidades para que se revise la estructura de precios.

“El mensaje que le hemos hecho saber al ministro a través de cartas y comunicaciones es que sí, estamos conscientes que son 500 pesos en la reducción, pero nos hace vender con 700 pesos menos”, afirmó.

La dirigente gremial explicó que los distribuidores minoristas tienen un margen regulado dentro de la estructura oficial y que los valores actuales no estarían teniendo en cuenta los costos reales de compra.

“Nosotros vamos a la planta y compramos, y el combustible nos sale para venderlo a 14.100 pesos, y el ministro dice que tenemos que venderlo a 13.900. El ministro no hace esas cuentas”, señaló.

Indicó además que esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que hasta el momento haya una solución.

“Le hemos enviado carta a la Superintendencia para que el señor entre en razón y no ha sido posible”, dijo.

Martínez manifestó que, pese a las inconformidades, muchas estaciones han bajado el precio por temor a sanciones.

“Las estaciones han temorizado porque nos han amenazado con mandarnos a la Superintendencia y uno no sabe, entonces la han bajado”, sostuvo.

Según explicó, el impacto económico es directo y progresivo, teniendo en cuenta que el margen de ganancia del sector es reducido.

“Este negocio es de centavos, no es de cantidad de pesos. Si nos hacen rebajarle 200 pesos más de lo estipulado, esa plata nos afecta y nos hace falta para cubrir los gastos que tienen las estaciones de servicio”, afirmó.

La presidenta del gremio advirtió que la situación podría traducirse en recortes de personal debido a la disminución de ingresos.

“Esto nos lleva a hacer el negocio cada día menos viable, porque fuera de que se están perdiendo 200 pesos, toda la carga prestacional hace que los distribuidores minoristas tengan que bajar los empleos. Son empleos formales y la situación no es fácil”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar la medida y concertar con los actores del sector.

“Que el ministro se siente con su equipo económico y con las plantas mayoristas y analicen la estructura de precios. Las estaciones, mediante las facturas de compra, tienen toda la razón para reclamar”, puntualizó.