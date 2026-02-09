El Pulso del Fútbol, 9 de febrero de 2026

Play/Pause Mostrar Opciones John Durán: ¿Incomprensión o rebeldía? 46:45 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Lamine Yamal right winger of Barcelona and Spain and Johan Mojica left-back of Mallorca and Colombia compete for the ball during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and RCD Mallorca at Spotify Camp Nou on February 7, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre Deportivo Cali y Millonarios, en una nueva fecha de la liga colombiana. Steven dijo: “Esperaba un poco más del partido, pero entiendo lo que hizo el técnico de Millonarios. Bustos tenía que llegar a ordenar y lo entiendo, porque habían muchas cosas mal”. Sobre el tema César agregó: “Uno no puede pretender que en tres unidades de trabajo mejorara de la noche a la mañana. Millonarios venía de malos resultados y ayer me pareció que fue un partido interesante”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.