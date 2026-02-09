El Huila acoge con seriedad informe de la MOE y refuerza acciones para las elecciones de 2026

Neiva

El Gobierno Departamental del Huila, a través de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios, recibió con absoluta seriedad el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierte sobre riesgos en los procesos electorales de cara a las elecciones de 2026, tanto a nivel nacional como departamental.

Desde la administración departamental se reconoce que los datos presentados por la MOE constituyen un llamado de alerta que no puede ser minimizado. Los riesgos asociados a hechos de violencia, la presencia de actores armados ilegales y la desinformación obligan a fortalecer el trabajo articulado entre las distintas instituciones del Estado.

Liliana Vasquez, secretaria de gobierno del Huila, afirmó que “el Gobierno del Huila rechazó de manera categórica cualquier forma de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, así como las acciones que busquen intimidar o restringir la participación democrática de la ciudadanía. En ese sentido, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos políticos y las libertades democráticas”.

Finalmente, la administración departamental anunció que continuará fortaleciendo los espacios de coordinación interinstitucional, los consejos de seguridad y las mesas de seguimiento electoral, en articulación con el Gobierno Nacional, los organismos de control y la Fuerza Pública, para garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen con seguridad, libertad y plenas garantías en todo el territorio huilense.