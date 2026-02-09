“Cuba no aguanta; los aviones tienen que hacer carreras para cargar combustible”: Líder opositor. Imagen de referencia Getty Images

Luego del anuncio por parte de la aviación civil de Cuba a las aerolíneas que operan en la isla sobre la suspensión del suministro de combustible durante un mes a partir del próximo lunes, millones de cubanos quedaron en vilo ante las posibles consecuencias.

El líder opositor Manuel Cuesta es uno de los cubanos que piden al gobierno un cambio de rumbo en medio del recrudecimiento de la carencia de servicios básicos y de transporte en el país. Al respecto habló con Julio Sánchez Cristo en 6AMW de Caracol Radio.

Cuesta destacó que el combustible que se produce en Cuba solo abastece cerca del 40 % de las necesidades energéticas. “De modo que los aviones para aterrizar acá tendrán que hacer una especie de carrera para llegar primeros y tratar de rellenar con el combustible que queda”, señaló.

¿Cuáles son las consecuencias del desabastecimiento de combustible?

El líder democrático señaló que el cierre de las entradas por aire por la falta de combustible genera graves consecuencias para la vida en Cuba.

“En el país se importa el 80 % de la alimentación básica de los cubanos. Por aire entra todo en Cuba. Por mar entra también mercancía, básicamente aquella mercancía que no está bajo restricciones de los Estados Unidos, pero el transporte marítimo es lento, para infraestructura y bienes duraderos y no básicamente para la alimentación”, explicó.

Cuesta comparó la situación actual con lo que se vivía en la década de los noventa, resaltando que podría ser incluso peor a aquel entonces. “Estamos peor; no hay transporte público y una mayor cantidad de personas se mueve en el país a través de transporte privado. En las provincias del interior, el transporte público es privado. Camiones convertidos en guaguas, autos de alquiler; así es como se mueve la gente”, contó.

¿Qué debería hacer el pueblo cubano ante la crisis?

“Hay que ejercer una fuerte presión hacia el Gobierno cubano para que abra el país, abra la economía, se siente en una mesa a hablar con los cubanos, con la oposición, con la sociedad civil, con toda la ciudadanía, a resolver los problemas que tiene el país”, expresó Manuel Cuesta.

En ese sentido, Cuesta solicitó a la comunidad internacional adoptar una postura clara frente a la situación en la isla y no “darles asiento” al Gobierno de la dictadura en estamentos como las Naciones Unidas.

Para el líder político, es el momento en el que los mejores réditos para el pueblo cubano que sufre podrían llegar de la mano de una “combinación de diplomacia fuerte, ayuda humanitaria y reconocimiento de la oposición”.

