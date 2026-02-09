México califica de “muy injusto” que EEUU sancione por enviar petróleo a Cuba

Es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras anunciar que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla.

“No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto”, dijo en rueda de prensa la mandataria izquierdista cuyo gobierno negocia con Washington la forma de apoyar con hidrocarburos a La Habana sin sufrir represalia de su principal socio comercial.

#MUNDO| La presidenta de México, Claudia Sheinbaum @Claudiashein calificó como “muy injusto” las amenazas de Estados Unidos con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba y afirmó que su gobierno mantendrá el envío de ayuda humanitaria a la isla, mientras… pic.twitter.com/AVVzWHwlRl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 9, 2026

El domingo se informó en Cuba que el suministro de combustible para aviones quedará suspendido por un mes a partir de este lunes a la media noche.