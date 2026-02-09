Internacional

México califica de “muy injusto” que EEUU sancione por enviar petróleo a Cuba

La presdienta afirmó que su gobierno mantendrá el envío de ayuda humanitaria a la isla, mientras negocia con Washington mecanismos sin sufrir represalias comerciales.

Mexico&#039;s President Claudia Sheinbaum speaks during her daily press conference at Palacio Nacional in Mexico City on November 17, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum said on Monday that behind Saturday&#039;s march against her government, in which more than 100 people were injured, were opposition politicians, violent groups and a campaign from abroad. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during her daily press conference at Palacio Nacional in Mexico City on November 17, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum said on Monday that behind Saturday's march against her government, in which more than 100 people were injured, were opposition politicians, violent groups and a campaign from abroad. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

Es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras anunciar que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla.

“No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto”, dijo en rueda de prensa la mandataria izquierdista cuyo gobierno negocia con Washington la forma de apoyar con hidrocarburos a La Habana sin sufrir represalia de su principal socio comercial.

El domingo se informó en Cuba que el suministro de combustible para aviones quedará suspendido por un mes a partir de este lunes a la media noche.

