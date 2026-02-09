Cuatro muertos en hechos violentos en Cúcuta y su área metropolitana

Norte de Santander.

Cuatro personas perdieron la vida en medio de dos hechos violentos registrados la noche del domingo en Cúcuta y el municipio de El Zulia, situaciones que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso se presentó en la parte alta del barrio Boconó, en Cúcuta, a un costado de una institución educativa, donde una pareja fue atacada cuando se movilizaba en una motocicleta por una callejuela del sector.

De manera preliminar, se conoció que dos hombres armados los abordaron y les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar llevándose la motocicleta en la que se transportaban las víctimas.

Las autoridades confirmaron que las víctimas eran Daniela González Galvis, de 15 años, y Anthony Villa Flórez, al parecer, conocido con el alias de ‘El Ruso’.

El segundo hecho ocurrió también en la noche del domingo en el municipio de El Zulia, en el sector conocido como ‘Hueso Pelado’.

Allí resultaron gravemente heridos Yorgen Duvian Díaz Ramírez, conocido como ‘Maradona’, y su suegra, María del Carmen Orellanos Carrillo, tras un ataque armado.

Ambas víctimas fueron trasladadas inicialmente al Hospital Juan Luis Londoño del municipio y posteriormente remitidas a centros asistenciales en Cúcuta, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento en las últimas horas.

Las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles de estos hechos y dar con los responsables.