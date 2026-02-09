Crece la preocupación por robo de combustible de poliducto que se vende en Cúcuta

Cúcuta

Luego de un consejo de seguridad para examinar el grave daño que esta provocando el robo de gasolina al Poliducto del Cesar y que se vende en las calles de Cúcuta, hay preocupación por el efecto que esta generando en los distribuidores de combustible.

Un análisis exhaustivo de las autoridades departamentales, junto a Ecopetrol y otras entidades permitió poner la lupa en esta grave problemática.

En ella se estableció que debido al hurto diario de 11.700 galones de gasolina y que se refleja en las calles de la ciudad de Cúcuta y algunos municipios del área metropolitana se evidenció un grave detrimento al sector de los hidrocarburos.

Frente a ello, se establecieron compromisos para cerrarle el paso a esta situación ilegales que va en contravía de quienes están vinculados al gremio y que han generado varias alertas.

“Esta situación es muy grave y compleja. Hoy amerita que las autoridades judiciales se pongan al frente de este hecho que refleja el problema de contrabando y receptación que se esta viendo en Norte de Santander, pero aún no hay respuesta” dijo uno de los empresarios.

Finalmente, advirtieron que se necesita un pronunciamiento de los ministerios de minas y energía, defensa y autoridades regionales por esta grave problemática.