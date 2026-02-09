Gloria Flórez retó a Gustavo Bolívar a mostrar la prueba de su supuesta reunión con Roy y Quintero

La senadora del Pacto Histórico y presidenta de la Colombia Humana, Gloria Flórez, retó al exsenador Gustavo Bolívar a mostrar las supuestas pruebas de la reunión que, según él, tuvo ella con Roy Barreras y Daniel Quintero, días antes de que el CNE revocara la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, con el fin de que el exalcalde de Medellín pudiera participar en el ‘Frente por la Vida’.

La congresista aclaró que la última vez que vio a Quintero fue el 26 de septiembre del año pasado, en el marco de una reunión con todos los precandidatos de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, y que saludó a Barreras el viernes pasado, cuando salía de la Casa de Nariño.

Reto a @GustavoBolivar a mostrar la supuesta prueba de una reunión que NO existió.



La última vez que vi a @QuinteroCalle fue el 26 de septiembre, en el marco de la reunión con todos los precandidatos a la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre. Y saludé a @RoyBarreras… — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) February 9, 2026

¿Qué dijo Gustavo Bolívar sobre la supuesta reunión?

En el portal digital Palabras Mayores, el exdirector de Prosperidad Social aseguró que “este no es el momento de guardar secretos” y reveló detalles de la supuesta reunión para que Quintero entrara a la consulta interpartidista.

“Tres días antes o dos días antes de que el Consejo Nacional Electoral sacara a Cepeda y metiera a Quintero, hubo una reunión (le quedo debiendo el apartamento porque tengo el dato, me lo mandaron), en la que estuvo Quintero, Roy, Gloria Flórez y otra persona”, reveló.

Y agregó que el objetivo era revivir a Quintero para que Barreras no estuviera solo en la consulta y tuviera más legitimidad.

La respuesta de Roy Barreras a Gustavo Bolívar

A propósito, el exembajador Roy Barreras calificó estas declaraciones de “chismes”, “rumores”, “inventos” y “falsedades”.

“Desmiento con absoluta firmeza a Gustavo Bolívar. Tal reunión no existió. Pregunten también a Iván, a Gloria y a Quintero. Lo reto a rectificar. ¿Qué pretende Bolívar? ¿Culpar al propio Iván Cepeda de una especie de ”autogolpe”?