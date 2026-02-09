Atacada patrulla en el anillo vial de Cúcuta

Ataque a la fuerza pública en el anillo vial de Cúcuta/ Crédito: Colprensa.

Cúcuta

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró la noche anterior en inmediaciones del conjunto residencial Vegas del Río al paso de una patrulla de la policía nacional, adscrita a la metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades informaron que el hecho se presentó cuando los uniformados se desplazaban por ese sector y el anillo vial y recibieron disparos que impactaron el vehículo y al parecer un uniformado.

Por ahora se desconoce quienes serían los responsables de esa acción violenta, que se presentó nuevamente sobre una zona que ha sido vulnerable en ataques a la fuerza pública.

Este es el cuarto ataque que se presenta en ese sector de la ciudad de Cúcuta, por desconocidos que luego huyen por trochas hacía la frontera.

Las autoridades han alertado la presencia presuntamente de milicias urbanas del Eln en ese sector de la capital nortesantandereana.