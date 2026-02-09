Actualidad

Aeronave que cubría ruta Popayán–Cali sufrió accidente cerca del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

La Aeronáutica Civil confirmó que todos los ocupantes resultaron ilesos.

La Aeronáutica Civil confirmó que este lunes 09 de febrero a las 9:51 de la mañana una aeronave que cubría la ruta Popayán–Cali sufrió un accidente a 8 kilómetros de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

De acuerdo con información preeliminar, en la aeronave viajaban cuatro personas: piloto, copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria.

Por fortuna. todos resultaron ilesos y no se transportaba ningún paciente en este avión al momento del accidente.

A esta hora, los equipos de Búsqueda y Rescate y el Cuerpo de Bomberos fueron activados de inmediato, mientras que personal de investigaciones de la Aeronáutica Civil se desplaza al lugar para establecer las causas del incidente.

Esta es una noticia en desarrollo...

