UPTC recibe a 40 nuevos estudiantes en su sede de Puerto Boyacá

Con una jornada de inducción orientada a la integración académica, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) dio la bienvenida a 40 jóvenes del Magdalena Medio que iniciaron su formación profesional en la sede de Puerto Boyacá. Los estudiantes ingresaron a los programas de Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Administración de Empresas Turísticas, dos apuestas educativas diseñadas para responder a las dinámicas culturales, económicas y productivas de la región.

Durante el acto de bienvenida, la vicerrectora Académica de la UPTC, Ruth Maribel Forero Castro, destacó el papel de la educación superior como motor de transformación social y recordó que la sede ya ha graduado 207 estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia (FESAD). Autoridades departamentales y municipales resaltaron la importancia de estos programas presenciales para ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer las oportunidades de los jóvenes del territorio, especialmente en el marco de la política de matrícula gratuita.

La llegada de estos nuevos estudiantes marca un paso significativo para la regionalización de la universidad y el fortalecimiento académico en el municipio. Actualmente, la sede UPTC Puerto Boyacá cuenta con 141 estudiantes, entre programas presenciales y virtuales, consolidando la presencia institucional en el Magdalena Medio y reafirmando su compromiso con la formación profesional y el desarrollo regional.