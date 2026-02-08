Un hombre murió en procedimiento policial en Arjona, Bolívar

La Policía Nacional de Colombia informa que, en el municipio de Arjona, una patrulla adscrita a la Zona de Atención Policial, mientras realizaba labores de patrullaje preventivo en el barrio Las Brisas, fue alertada por la comunidad sobre la presencia de un individuo en alto grado de exaltación que portaba un arma blanca y estaba intimidando a los ciudadanos que transitaban por el sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De manera inmediata, los uniformados activaron los protocolos de diálogo y mediación; no obstante, el sujeto desatendió las órdenes impartidas y adoptó una actitud agresiva, intentando agredir tanto a los policías como a la comunidad.

Ante el riesgo inminente para la integridad y la vida de los uniformados y de terceros, y tras agotar los medios de persuasión, fue necesario hacer uso del arma de dotación, según el informe, en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Como resultado del procedimiento, el individuo resultó lesionado y fue auxiliado de inmediato por los policías, quienes lo trasladaron al Hospital de Arjona y posteriormente remitido a un centro asistencial en la ciudad de Cartagena, donde lamentablemente falleció pese a los esfuerzos del personal médico. La víctima fue identificada como Luis Gutiérrez Ramírez.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la vida, la convivencia ciudadana y el respeto por los derechos humanos, informando que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las verificaciones e investigaciones correspondientes.