Super Bowl 2026 EN VIVO🔴|Partido New England Patriots vs. Seattle Seahawks y últimas noticias

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos y mediáticos más importantes del mundo. Cada año paraliza a millones de espectadores al definir al campeón de la temporada de la National Football League (NFL), la máxima categoría del fútbol americano en Estados Unidos.

En este juego definitivo se enfrentan los campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC), tras una exigente temporada regular y una intensa fase de playoffs. Es decir Los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Le puede interesar: Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny y cómo verlo EN VIVO en Colombia

Más allá del deporte, el Super Bowl se ha consolidado como un espectáculo global que combina competencia de alto nivel, presentaciones musicales de talla mundial durante el show de medio tiempo y comerciales que marcan tendencia a nivel internacional.

¿A qué hora es el Super Bowl?

La sede del Super Bowl cambia cada año y es asignada a distintas ciudades que cuentan con estadios de última generación. Para este domingo 8 de diciembre, el evento se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el Área de la Bahía de San Francisco, uno de los escenarios más modernos y emblemáticos de la NFL.

El partido comenzará a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia. La duración total del evento suele ser de aproximadamente tres horas, aunque el tiempo efectivo de juego es de 60 minutos, divididos en cuatro cuartos. El resto corresponde a pausas reglamentarias, tiempos fuera, revisiones arbitrales y el esperado show del medio tiempo

Le recomendamos: ¿Quién es Christian González, el colombiano que jugará el Super Bowl 2026?

Dónde ver el Super Bowl 2026

En Colombia, el Super Bowl podrá seguirse en vivo a través de ESPN 6, señal que está disponible tanto en definición estándar como en alta definición, según el operador de televisión por suscripción. Los usuarios de Claro podrán sintonizar el evento en el canal 514 (ESPN 6), mientras que la señal ESPN 6 HD estará habilitada en los canales 540 y 1514.

EN VIVO 🔴| Super Bowl minuto a minuto y últimas noticias:

6:23 p.m. | Chris Pratt y el cantautor Jon Bon Jovi presentan a los Seattle Seahawks y los New England Patriots durante su salida al campo antes de disputar el Super Bowl LX.

#ENTRETENIMIENTO | El actor Chris Pratt y el cantautor Jon Bon Jovi presentan a los Seattle Seahawks y los New England Patriots durante su salida al campo antes de disputar el Super Bowl LX.



Vía: @DuarteRadiohttps://t.co/vwS5QSGZRX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 8, 2026

5:30 p.m. | Los cantantes J Balvin, Ryan Castro y Eladio Carrión son algunos de los invitados destacados en el Levi’s Stadium donde se jugará el Super Bowl, con la presentación especial de medio tiempo de Bad Bunny.

1:28 p.m. | Así se encuentra el campo antes del partido