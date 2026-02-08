Siguen críticas de la oposición tras reactivarse la candidatura presidencial de Daniel Quintero

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizara que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, participara en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo de 2026, personajes de la oposición han reaccionado negativamente ante esta decisión.

Entre ellos, Sebastián López, director del Centro Democrático de Antioquia, aseguró que no esta de acuerdo con la decisión del CNE.

“Desde Medellín y el Centro Democrático lo decimos claro, que el CNE lo habilite no lo limpia. Quintero podrá ser candidato, pero la corrupción no se borra. La confianza no vuelve. Y la justicia viene”, dijo López.

Desde Medellín y el Centro Democrático lo decimos claro: que el CNE lo habilite no lo limpia. Quintero podrá ser candidato, pero la corrupción no se borra. La confianza no vuelve. Y la justicia viene. pic.twitter.com/Or66VlnB77 — Sebastián López V. (@sebaslopezv) February 6, 2026

Por otro lado, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, también reaccionó frente a la decisión del CNE.

“Roy Barreras y Daniel Quintero representan lo peor de la política en Colombia. Todos los vicios que hay que derrotar estarán en la misma consulta”, dijo Briceño.

Roy Barreras y Daniel Quintero representan lo peor de la política en Colombia.



Todos los vicios que hay que derrotar estarán en la misma consulta. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 6, 2026

Finalmente, la autorización del CNE abre la puerta para que Quintero compita en la consulta de marzo junto a figuras como el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero,y el exministro del Interior,Juan Fernando Cristo, luego de la inhabilidad de Cepeda en la consulta del 8 de marzo.