Ranking con los cinco centros comerciales más grandes de América Latina: uno es colombiano, ¿cuál?

Si por algo es conocido el ser humano a medida que con el paso del tiempo evolucionó, fue por su capacidad de crear, desde inventos básicos hasta inventos en tecnología, y desde resguardos con materiales básicos, hasta grandes estructuras como los centros comerciales.

Porque sí, estos escenarios hacen parte, especialmente en la actualidad, de la vida cotidiana de los seres humanos, pues se configuran como pequeñas metrópolis dentro de las ciudades en donde convergen diferentes comercios a los que la gente puede acudir para hacer sus compras.

Así, como con cualquier otro tipo de estructura, hay centros comerciales que van desde muy pequeños, medianos, hasta los más grandes que se pueden conocer.

Es por ello que, en Caracol Radio, le contamos cuáles son los cinco centros comerciales más grandes de América Latina. Spoiler: Colombia aparece en el top con uno.

¿Cuáles son los cinco centros comerciales más grandes de América Latina?

Pues bien, el reconocido portal web especializado en turismo y viajes llamado Arcovia, publicó el ranking.

Así las cosas, estos son los centros comerciales más grandes de América Latina, según el sitio.

Albrook Mall (Panamá)

El Albrook Mall se encuentra en Ciudad de Panamá, capital de ese país, y es considerado la estructura de su clase más grande de toda Latinoamérica.

Como datos curioso, este se construyó sobre una antigua base de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y, además, sus diferentes secciones son llamadas con nombres de animales.

Este centro comercial cuenta con más de 700 tiendas y 100 restaurantes.

Centro Comercial Leste Aricanduva (Brasil)

Este centro comercial se encuentra en São Paulo, Brasil, y es el segundo más grande de América Latina.

Destaca porque allí mismo equipos como Palmeiras, Corinthians y São Paulo cuentan con sus tiendas oficiales, motivo por el que hinchas de estos equipos suelen frecuentar bastante las instalaciones.

Este lugar cuenta con más de 500 tiendas.

Centro Santa Fe (México)

Según menciona Arcovia, este centro comercial cuenta con una oferta que se puede ajustar a todos los presupuestos de las que personas que se acerquen, pues hay marcas sencillas y también de lujo.

Según resalta el portal web ya mencionado, este es el centro comercial más grande de México.

Centro Mayor (Colombia)

Este centro comercial es uno de los más conocidos en todo Colombia y, propiamente, es el más grande de la capital del país: Bogotá.

Se encuentra ubicado hacia el sur de la ciudad y en su roster cuenta con una gran variedad de marcas y supermercados.

Según la página web, Centro Mayor tiene más de 235.892.83 metros cuadrados, contando con 449 locales comerciales y 292 marcas en su portafolio de negocios.

Mall Costanera Center (Chile)

Este se encuentra en la capital de Chile, Santiago. “Es un destino destacado para los amantes de las compras en Sudamérica” y fue fundado en 2012, por lo que es relativamente nuevo y moderno.

Cabe resaltar que este escenario hace parte de una amplia red de centros comerciales de la línea Cenco.

Mención honorífica

Finalmente, si vamos al top 10, aparece otro centro comercial colombiano, esta vez en Antioquia: se trata del Viva Envigado, ubicado en el municipio de nombre homónimo.

