Estos son los rascacielos más altos y más fotografiados del mundo en 2025

Usualmente, las redes sociales e internet se encuentran llenos de fotografías donde se muestran los edificios más grandes del mundo, y esto, no es una coincidencia. Pues además de su llamativo tamaño, sus diseños también compiten por ser los más populares entre las personas.

TUI Musement, una empresa dedicada a la reserva de actividades, eventos y visitas a diferentes lugares, publicó un estudio donde se revelaron los 100 rascacielos más altos y la cantidad de menciones que ha tenido cada uno en Instagram desde 2022 hasta 2025.

A continuación encuentre algunos integrantes de esa lista:

Burj Khalifa - Dubái

Como era de esperarse, el rascacielos más mencionado en Instagram es el edificio de 823 metros de altura ubicado en los Emiratos Árabes Unidos, pues esta construcción, que cuenta con 163 pisos, fue inaugurado en 2010 con el objetivo de atraer turistas y negocios. Objetivo, el cual, ha cumplido con gran éxito, pues en el lapso analizado, se realizaron 8,7 millones de publicaciones en Instagram, donde este era mencionado.

Burj Khalifa / FADEL SENNA Ampliar

Empire State Building - Estados Unidos

Este edificio, a pesar de no ser tan alto como el Burj Khalifa, contó con el título hasta el año 1970. Pues tiene una altura de 381 metros y su construcción se demoró tan solo un año. Esta construcción fue apodada en sus primeros años como ‘Empty State Building’ haciendo referencia a que muchas de sus plantas se encontraban vacías (Empty). Durante el estudio, se encontró que este edificio fue mencionado en 4,5 millones de publicaciones.

Gary Hershorn Ampliar

Taipéi 101 - Taiwán

Este edificio, ubicado en la capital del país asiático, tuvo el título del edificio más alto del mundo durante un tiempo, hasta que fue construido el Burj Khalifa. Cuenta con una altura de 508 metros y diferentes diseños referentes a la cultura china. Además, cuenta con un amortiguador gigante en su estructura que lo hace resistente contra tifones y terremotos.

I-HWA CHENG Ampliar

Esta estructura fue etiquetada en 913.000 publicaciones.

One World Trade Center - Estados Unidos

Este edificio, al igual que el Empire State Building, fue construido en la ciudad de Nueva York. Su altura total es de 541 metros, lo que sí es traducido a pulgadas (la unidad de medida utilizada en EE.UU.) da 1776, el año de la independencia de Estados Unidos. Este edificio se etiquetó en 833.000 publicaciones.

Gary Hershorn Ampliar

Torre Willis - Estados Unidos

Ubicado en Chicago, este edificio no tiene una historia tan fascinante como la tienen otros, sin embargo, su aparición en esta lista se debe a unos balcones de vidrio construidos a más de 400 metros del suelo, los cuales se construyeron para que los visitantes, puedan caminar sobre estos, dando la ilusión de que se está caminando sobre el vacío. Es por esto que durante el tiempo analizado, reunió 590.000 menciones.

Timothy Hiatt Ampliar

Torre de Shanghái - China

Curiosamente, en el último puesto de esta lista, se encuentra el segundo edificio más alto del mundo, ubicado en Shanghái, tiene una altura de 632 metros y 128 pisos. Su impresionante fachada tiene un diseño llamado ‘de doble piel’ el cual da la ilusión de que está girando a medida que asciende. Además de esto, esta construcción cuenta con el ascensor más rápido del mundo, el cual alcanza una velocidad de hasta 74 kilómetros por hora. Este edificio fue etiquetado en 114.000 publicaciones.

Feature China Ampliar

