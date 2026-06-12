Desde el Tolima, piden derogar normas que afectarían a más de 15 mil comerciantes de piscinas

Tolima

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, solicitó al Ministerio de Salud derogar las resoluciones 0234 y 0929 de 2026, que establecen nuevos requisitos para el funcionamiento de las piscinas públicas en el departamento.

En criterio de Castro, las decisiones del Ministerio afectarían a más de 15 mil empresarios de piscinas, especialmente ubicados en los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá y otras regiones del departamento.

“Lo que llama la atención y lo que nos inquieta demasiado es que fueron empresarios dedicados a vender los equipos que está requiriendo el Ministerio de Salud, porque figuran en sus páginas, quienes asesoraron para que estos requerimientos de esas resoluciones se impongan a los pequeños empresarios que tienen piscinas en el departamento del Tolima”, denunció el funcionario.

A renglón seguido, Castro manifestó que los “piscineros”, en un alto porcentaje pequeños empresarios, le han expresado sus preocupaciones por los impactos que generarían las nuevas normas, las cuales exigen equipos como alarmas de inmersión, cerramientos y dispositivos electrónicos, entre otros.

“Están angustiados porque tuvieron que vivir, sobre todo los del oriente tolimense, la construcción de la Tercera Calzada durante siete años. Los índices de ocupación bajaron a menos del 13 %; después tuvieron que enfrentar una temporada de intensas lluvias que les inundó y dañó las piscinas; y ahora, faltando pocos días para las elecciones presidenciales, expiden unas resoluciones que sin duda los llevan a una mayor preocupación”, enfatizó.

De acuerdo con el secretario, cada empresario o comerciante tendría que invertir entre 20 y 30 millones de pesos por piscina para cumplir con los nuevos requerimientos.