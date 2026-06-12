Puede ser el sector privado el que le apueste: IMDRI sobre la cubierta del estadio Murillo Toro

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Felipe La Rota, gerente del IMDRI, se refirió a la posibilidad de inversión en la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro y sobre en lo que tiene que ver con instalar cubierta a todas las tribunas del escenario.

“En Ibagué hay que soñar en grande, ojalá tengamos techo en todas la tribunas y demás, pienso que en este momento que estamos viviendo en el que estamos transformando económicamente el IMDRI, en el que estamos buscando la sostenibilidad del deporte y que el Deportes Tolima está creciendo es lo que debemos proyectar”, dijo Felipe La Rota.

El funcionario resaltó que esta inversión es muy grande y qué para la ciudad existen otras prioridades para cumplir con lo que la ciudadanía está requiriendo, por ejemplo, la recuperación de vías.

“Hay una transformación en vías, eso no se había visto en Ibagué, creo que debemos soñar en grande, si debemos buscar eso, pero creo que puede ser el sector privado el que le apueste a la transformación del estadio Manuel Murillo Toro para llevarlo a otro nivel en lo que se incluyan gradas y todo lo demás”, resaltó el gerente del IMDRI.

Felipe La Rota confirmó que el techado de todas las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro podría tener un costo cercano a los $40 mil millones, pero reiteró que un privado podría ser el invertir estos recursos.

“Son inversiones grandes, pero en el mundo entero esos escenarios se están construyendo con el sector privado que lo explota y lo lleva a otro nivel, creo que tenemos un estadio en el que hemos invertido unos importantes recursos”, puntualizó La Rota.